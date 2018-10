Altra seduta in ribasso per il settore automotive dell'Italia (-1,68%)

© RIPRODUZIONE RISERVATA

(Teleborsa) - Rosso per il settore automotive dell'Italia che supera l'andamento in discesa dell'EURO STOXX Automobiles & Parts.Il comparto italiano auto e ricambi ha chiuso la giornata a quota 208.265,69 con una perdita di 3.555,4 punti rispetto alla chiusura precedente. Andamento negativo anche per l'indice europeo del settore auto e ricambi che arretra a 508,61, dopo una partenza a 513,9.Nel listino principale, aggressivo ribasso per Brembo, che flette in maniera scomposta, archiviando la sessione con una perdita del 3,39%.Ribasso scomposto per Pirelli, che archivia la sessione con una perdita secca del 3,32% sui valori precedenti.Aggressivo avvitamento per Ferrari, che archivia la sessione in forte flessione, mostrando una perdita del 2,19% sui valori precedenti.Tra le mid-cap italiane, seduta negativa per Piaggio, che chiude le contrattazioni con una perdita dell'1,15%.Tra i titoli a bassa capitalizzazione dell'indice automotive, chiusura in rosso per Landi Renzo, che termina la seduta segnando un calo dell'1,31%.Ribasso per Sogefi, che chiude la seduta con una flessione dell'1,18%.