Alta tensione tra Roma e Bruxelles

(Teleborsa) -dopo la decisione del Governo italiano di fissare, nella prossima Legge di Bilancio, un rapporto deficit/PIL del 2,4%.Non è bastato il botta e risposta di ieri 2 ottobre tra il presidente Ue,e i due vicepremier, nel dibattito è intervenuto oggi 3 ottobre anche il Commissario Ue,. "Faremo rispettare le regole", tuona.Dall'International Economic Forum of the Americas presso la sededi Parigi,dichiara: "In Europa abbiamo delle regole abbastanza precise, che non sono stupide e dicono che il deficit nominale deve essere contenuto, sotto al 3% e che il deficit strutturale deve migliorare".. "Come gli ungheresi anche gli italiani hanno optato per un Governo decisamente euroscettico e xenofobo che, sulle questioni migratorie e di bilancio, sta cercando di sbarazzarsi degli obblighi".Le parole al vetriolo diarrivano dopo l'apertura del Ministro dell'Economiache ha tentato di rassicurare dicendo: "Nel 2019 ci sarà uno scostamento dagli obiettivi concordati con la Commissione europea dal precedente Governo ma ci sarà poi un graduale ridursi del deficit negli anni successivi".Pronta la risposta del vicepremierche aribatte: "Parla a vanvera, in Italia non c'è nessun razzismo o xenofobia, ma finalmente un Governo scelto dai cittadini che ha bloccato gli scafisti e chiuso i porti ai clandestini. Siamo stufi degli insulti che arrivano da Parigi e da Bruxelles".