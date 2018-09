Alitalia, Gubitosi preannuncia un ritorno all'utile nel terzo trimestre

(Teleborsa) - Alitalia dovrebbe chiudere il terzo trimestre in utile. Lo ha annunciato il Commissario straordinario dell'ex compagnia di bandiera, Luigi Gubitosi, in audizione alla Commissione Trasporti della Camera.



"Il terzo trimestre dovrebbe chiudersi per Alitalia con un piccolissimo utile. Era da tanto che non succedeva, è il miglior trimestre dell'anno" ha dichiarato Gubitosi.



Stefano Paleari, altro Commissario straordinario di Alitalia, ha detto invece che per il 2018 la società chiudere con 2 milioni di utile netto aggiungendo che l'Ebitda del terzo trimestre è stato di 87 milioni, con i 68 milioni del terzo trimestre dello scorso anno. L'utile lordo dovrebbe essere di 24 milioni di euro.



Il Commissario ha poi fatto sapere che Alitalia, al 30 settembre, ha in cassa 770 milioni di euro, inclusi i depositi dati in garanzia per l'amministrazione straordinaria. © RIPRODUZIONE RISERVATA