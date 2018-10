Alitalia, crisi senza fine. Piloti e assistenti pronti allo sciopero

© RIPRODUZIONE RISERVATA

(Teleborsa) -L'allarme viene lanciato dalla neonata Federazione Nazionale del Trasporto Aereo (FNTA), che riunisce le associazioni di categoria del settore (Anpac, Anpav e Anp), che parla di ". Non sappiamo se Alitalia sopravviverà un altro inverno".Per la compagnia di bandiera, i tempi si fanno sempre più stringenti, visto cheProprio per quella data la Federazione ha infatti deciso diEd il prossimo 15 dicembre scade ilconcesso dallo Stato."Alitalia è stata ben gestita dai commissari (è in Amministrazione Straordinaria dallo scorso maggio), ma questo non basta. I risultati estivi sono stati positivi, ma"Il rischio è che. Ili, siamo già fuori tempo massimo" ha aggiunto."Il Governo ha parlato dicome ipotesi per il futuro della compagnia" ha concluso De Carlo, "ma ancora