Alitalia, Castelli: "Opportunità di un'integrazione con FS esiste"

(Teleborsa) - Alitalia e FS due aziende complesse. "La volontà di realizzare opportunità di integrazione industriale e operativa c'è. L'opportunità esiste ed è in corso una discussione". A parlare il Presidente di FS, Gianluigi Castelli a margine del Digital Summit di EY (Ernst & Young) a Capri.



A chi gli chiedeva se ci siano contatti con il Governo, Castelli ha risposto che "i contatti con il Ministero dei Trasporti e Alitalia sono continui. Credo che entro fine anno si potrà fare un buon progresso. L'analisi è in corso. Due aziende come queste hanno sinergie". Ultimo aggiornamento: 14:19