Airbus stabilimento Usa, da Mobile il primo A321 a carburante sostenibile

(Teleborsa) -. Sono in tutto cinque gli A321 da consegnare a JetBlue entro fine 2018 assemblati appunto nello stabilimento di Mobile. Carburante certificato da Air BP, mentre il rifornimento dell'aeromobile è compito Signature Flight Support, il fornitore di servizi di rifornimento di Airbus di Mobile.Per garantire maggiore impegno nei confronti della sostenibilità lungo l'intero ciclo di vita degli aeromobili,. La ISO 14001 è uno standard internazionale su base volontaria che stabilisce i requisiti per il sistema di gestione ambientale. La certificazione copre attività, prodotti e servizi di 20 siti attraverso 7 Paesi, per un totale di oltre 56.000 dipendenti. Airbus è stato il primo costruttore di aeromobili a ottenere la certificazione ISO 14001 per tutti i suoi siti, prodotti e servizi.. Ultimate le consegne a JetBlue, Airbus stabilirà i passi successivi per offrire questa possibilità a un numero maggiore di clienti che prendono in consegna gli aeromobili dall'impianto in Alabama."Il nostro obiettivo è dii - dice Frederic Eychenne, Head of New Energies di Airbus - e avremo così. Siamo alla ricerca di idee per far leva sulla strategia di Airbus al fine di generare opportunità di nuovi sviluppi economici in Alabama"."Si tratta di un ulteriore esempio di come JetBlue riconosca che. Stiamo lavorando a stretto contatto con Airbus per costruire le infrastrutture che consentiranno ulteriori possibilità nel sud est del Paese".E Matt Elliot, Chief Commercial Officer di Air BP, aggiunge:. Stiamo lavorando a stretto contatto con i vettori e i costruttori di aeromobili, come Airbus,promuovendo e garantendo l'offerta di carburante alternativo sostenibile"."Signature Flight Support è fiera del proprio ruolo nel sostenere Airbus e JetBlue nel loro- perché BBA Aviation e Signature Flight Support sono impegnati a ridurre il loro impatto sull'ambiente e a fornire al settore innovazioni che possono contribuire a guidare questo sforzo". Johnston, compensando queste emissioni attraverso il programma BP Target Neutral.