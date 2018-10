Agatos in lettera dopo annuncio aumento capitale

© RIPRODUZIONE RISERVATA

(Teleborsa) - In forte ribasso Agatos, che mostra un -7,3%, il giorno dopo che gli azionisti, riunti in assemblea straordinaria, hanno approvato il progetto diIl prezzo di sottoscrizione dell'aumento di capitale è stato fissato incon l'impegno della Società di effettuare una nuova emissione riservata ai sottoscrittori di questo aumento di capitale, di warrant 2018-2021 in ragione di 1 warrant per ogni 2 nuove azioni, per la quale è stata già convocata un'assemblea specifica.Per l'aumento di capitale, Agatos, fa sapere che sono già pervenute adesioni pari Euro 2.908.000 euro da parte di 9 investitori, di cui 3 esteri. Tali adesioni saranno regolate venerdì 5 ottobre 2018.L'andamento di Agatos nella settimana, rispetto al FTSE Aim Italia, rileva una minore forza relativa del titolo, che potrebbe diventare preda dei venditori pronti ad approfittare di potenziali debolezze.Il quadro tecnico di Agatos segnala un ampliamento della linea di tendenza negativa con discesa al supporto visto a 0,163 Euro, mentre al rialzo individua l'area di resistenza a 0,169. Le previsioni sono di un possibile ulteriore ripiegamento con obiettivo fissato a 0,161.