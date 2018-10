Aeroporto di Rimini riparte con un masterplan da 20 milioni

(Teleborsa) - La concessione trentennale rilasciata da Airiminum a Enac segna per Laura Fincato, presidente del gestore aeroportuale del Federico Fellini, il punto di partenza per il pieno rilancio dello scalo.



Si parla di interventi su pista di volo, terminal passeggeri e aree parcheggio. Tutto da potenziare, secondo quanto tracciato nel masterplan da 20 milioni di euro in quattro anni con l'obiettivo di arrivare a 750mila passeggeri entro il 2023.



Ryanair avrebbe mandato già segnali positivi e potrebbe non solo aumentare le rotte servite ma anche stabilizzare quelle operate solo nella programmazione summer, come il volo per Londra. L'altro importante obiettivo è incentivare i voli dalla Germania. Per questo c'è un bando triennale da 750mila euro. © RIPRODUZIONE RISERVATA