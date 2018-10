Accordo di governo sul deficit. Tria: dimezzeremo gap crescita in Ue

© RIPRODUZIONE RISERVATA

(Teleborsa) - "Anticipiamo e confermiamo ufficialmente che il rapporto deficit/PIL sarà al 2,4% nel 2019, ma poi calerà al 2,1% nel 2020 e all'1,8% nel 2021". Così ilin conferenza stampa a Palazzo Chigi al termine del vertice che ha sancito l'intesa sul DEF.. "Ora siamo al 130,9%, manel 2021" - ha aggiunto il Presidente del Consiglio.Ilha assicurato nel 2019 si dimezzerà il gap di crescita con l'Ue. "Avevamo promesso di aumentare il tasso di crescita perché vogliamo eliminare il gap fra il tasso crescita dell'Italia e della Ue. Con questa manovra arriveremo a dimezzare il gap del tasso crescita italiano ed europeo nel primo anno". Il titolare del dicastero di Via XX Settembre ha spiegato inoltre che "nella cifra del 2,4% del deficit-PIL, nel 2019, ci sono 0,2 punti percentuali di investimenti addizionali, nel secondo anno quando il deficit viene stimato al 2,1% ci sono 0,3 punti di investimenti e nel terzo anno (deficit all'1,8%) 0,4 punti". Questo - ha aggiunto - descrive la "" e il fatto che puntiamo ad avere lo strumento degli ""."Laed il, la riforma dei centri per l'impiego e il fondo per i truffati delle banche sono le quattro misure che verranno finanziate sia per il 2019 che per il 2020 e 2021" - ha spiegato il- . "Quindi - ha aggiunto - noi abbassiamo gli obiettivi del deficit 2020 e 2021 ma senza sacrificare le misure fondamentali che restano finanziate e che sono il cuore di legge di bilancio che per la prima volta ripaga il popolo italiano di tante ruberie e di sprechi"."Ci tengo a sottolinearne tre degli impegni presi con gli italiani e che saranno in questa manovra: il superamento della legge Fornero, che vedrà la possibilità, non l'obbligo, di andare in pensione con alcuni anni di anticipo rispetto alla vigliacca riforma Fornero, senza alcuna penalizzazione". Così il. "Il secondo è la flat tax, un'aliquota fiscale fissa al 15% per le partite IVA e per quel che concerne il mio ministero, un piano di assunzioni straordinario di donne e uomini per garantire più sicurezza nelle strade del nostro Paese". La riforma della legge Fornero sulle pensioni "sarà totale, partirà da inizio anno".