1 minuto in Borsa 3 ottobre 2018

© RIPRODUZIONE RISERVATA

(Teleborsa) -, in pole position rispetto a una pur positiva Europa.Tra idi Milano, in evidenza Banco BPM (+3,33%). Le più forti vendite, invece, si manifestano su Moncler, che prosegue le contrattazioni a -1,06%.Sostanzialmente stabile il mercato petrolifero, che continua la sessione sui livelli della vigilia con il petrolio che scambia a 75,23 dollari per barile.Tra lepiù importanti, annunciati in Unione Europea, pari a -0,2%, e, che si attesta su 54,1 punti. Si attende questo pomeriggio dagli Stati Uniti la diffusione dell'ISM non manifatturiero e delle Scorte di Petrolio.Attesa una partenza contrastata per la Borsa di New York. In particolare, ilsi muove al ribasso, mentre iltratta a 7.580 punti.