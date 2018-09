1 minuto in Borsa 27 settembre 2018 - [video]

© RIPRODUZIONE RISERVATA

(Teleborsa) -, che ha agito da freno nel panorama dei mercati europei, i quali scambiano con performance molto contenute.In luce sul listino milanese il comparto viaggi e intrattenimento, con un +1,11% sul precedente.In fondo alla classifica, i maggiori ribassi si manifestano nel comparto bancario (-2,72%).L'Euro / Dollaro USA continua la seduta poco sotto la parità, con un calo dello 0,25%.Tra lepiù importanti, in Italia annunciati i Prezzi alla Produzione, pari a 4,4%., lo stesso dato si attesta su 0,4%.È previsto questo pomeriggio dalla Germania l'annuncio dei Prezzi al Consumo su base sia mensile che annuale.Attesa una partenza contrastata per la Borsa di New York. In particolare, ilsi muove al ribasso, mentre iltratta a 7.580 punti.