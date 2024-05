Venerdì 24 Maggio 2024, 06:05

Via dell’assemblea Enel al bilancio 2023 chiuso con un ebitda (margine lordo) di 22 miliardi - il più alto degli ultimi 9 trimestri - e alla politica di remunerazione del top management. I soci, tramite il rappresentante designato, rappresentativi del 64,94% del capitale, ha approvato il rendiconto dello scorso anno e ha deliberato un dividendo complessivo pari a 0,43 euro per azione, in aumento del 7,5% rispetto al dividendo di 0,40 euro per azione dell’esercizio 2022, e la distribuzione di 0,215 euro per azione quale saldo del dividendo - di cui 0,065 euro a titolo di distribuzione dell’utile di esercizio 2023 e 0,15 euro a titolo di parziale distribuzione della riserva disponibile denominata “utile accumulati” - tenuto conto dell’acconto di 0,215 euro per azione già pagato nel mese di gennaio 2024. Tale saldo del dividendo verrà messo in pagamento - al netto delle azioni proprie che risulteranno in portafoglio alla “record date” di seguito indicata e al lordo delle eventuali ritenute di legge - a decorrere dal 24 luglio 2024, previo stacco della cedola n. 40 in data 22 luglio 2024 e “record date” in data 23 luglio 2024.

COMPONENTE AZIONARIA

Rinnovata l’autorizzazione all’acquisto e alla disposizione di azioni proprie, previa revoca dell’autorizzazione conferita dall’Assemblea del 10 maggio 2023. Altresì approvati il Piano di incentivazione di lungo termine per il 2024 destinato al management del gruppo Enel, nonché la Relazione sulla politica in materia di remunerazione per il 2024 e sui compensi corrisposti nel 2023. «Nel rispetto della volontà dello stesso amministratore delegato-direttore generale (Flavio Cattaneo, ndr)», si legge nelle carte allegate, «è stato previsto che l’indennità di fine rapporto non sia dovuta in caso di mancato rinnovo alla scadenza del mandato, con conseguente estinzione del rapporto dirigenziale».

Viene confermato il peso della componente azionaria pari al 150% del premio base per ad e dg nel piano di incentivazione di lungo termine, molto apprezzato dai proxy advisor e investitori istituzionali in quanto «mantiene allineati gli interessi dei destinatari del piano 2024 con quelli degli azionisti in un orizzonte di lungo termine» e favorisce il rispetto delle linee guida del gruppo sul possesso azionario.

Le share ownership guidalines richiedono che in cinque anni l’ad «mantenga in costanza di mandato il possesso di un numero di azioni Enel il cui controvalore sia almeno pari al 200% della remunerazione annua fissa lorda, inclusa quella che eventualmente gli spetta in qualità di direttore generale».

Tutto questo dimostra una decisione speciale e inusuale: Cattaneo ha volontariamente rinunciato alla buonuscita al termine del rapporto con Enel. L’ad del gruppo elettrico è l’unico esempio di capoazienda di società quotata in borsa a privarsi per sua scelta della severance. Il manager lombardo rinuncia a una somma pari a circa 10 milioni, equivalenti a 24 mensilità.

Quella di Cattaneo è una decisione eticamente esemplare che può permettersi solo lui per le eccellenti qualità e competenze riconosciute dal mercato italiano ed estero avendolo dimostrato in tutta la sua carriera dalla Fiera di Milano alla Rai, da Terna a Telecom a Italo dove ha realizzato piani di risanamento, rilancio e turnaround. Cattaneo non è attaccato alla poltrona perchè può scegliere.