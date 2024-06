Martedì 11 Giugno 2024, 06:00

Sui mercati lo chiamano già “l’effetto Francia”. L’onda che ha travolto la Francia di Emmanuel Macron portandola dritta alle elezione del 30 giugno, non si capisce ancora bene fino a che punto abbia reso più debole anche la Germania di Olaf Scholtz. Con tanto di strascichi anche in Austria. Ce n’è abbastanza per spingere le Borse a misurare, un po’ a sorpresa, gli effetti diretti di queste elezioni europee sugli assetti politici interni di certi paesi ben più dei cambiamenti nel peso delle forze politiche all’Europarlamento. Non è su questo nuovo peso che si concentrano le preoccupazioni dei mercati. Anche perché i partiti europeisti di centro hanno ancora la maggioranza, ( nonostante gli elettori si siano spostati a destra. Preoccupa, dunque soprattutto “il fattore Francia”, l’eventualità di una coabitazione tra una guida del governo di marca lepenista e Macron presidente. Si guarda poi alla necessaria coalizione larga nel nuovo Parlamento europeo e alle chance di rinomina di Ursula von der Leyen, principale candidata del rinsaldato Partito popolare europeo (Ppe) alla guida della Commissione. E qualche correttivo nella politica europea, soprattutto sul fronte del Green deal, si dà per scontata. Questo mentre l’Italia rappresenta un capitolo ha sé di queste elezioni europee, dicono gli esperti del mercato. Nel nostro Paese la coalizione di governo era già forte e ora risulta rafforzata, in particolare per la leadership di Giorgia Meloni anche rispetto ai suoi “pari” al Consiglio europeo.

LE PREVISIONI

L’incertezza su più fronti non poteva che guidare a dovere il termometro della Borsa. I listini hanno aperto la seduta in rosso, con un calo netto soprattutto a Parigi. E nello stesso tempo sono saliti i rendimenti dei titoli di Stato, mentre l'euro perdeva colpi sul dollaro. La moneta unica è scivola a 1,075 biglietti verdi anche in seguito al mini taglio ai tassi deciso giovedi scorso dalla Bce. Il listino parigino, Cac 40, dopo aver perso oltre il 2% in mattinata chiude a -1,35%. Meglio Milano e Francoforte sono riusciti a limitare i danni a -0,35%. Sui titoli di Stato ha pesato più che altro la prospettiva di un rallentamento in vista negli acquisti di bond pubblici da parte della Banca centrale europea. Ma la debolezza di Macron e Scholz ha finito per penalizzare persiono il Bund tedesco a 10 anni, salito del 3% a 2,67%. Stessa sorte per le obbligazioni decennali francesi balzate del 3,5% a oltre 3,22, toccando picchi che non si vedevano da 7 mesi. Soffre di conseguenza pure l'Italia: il rendimento del Btp decennale cresce del 3% tornando a quota 4,078 sui valori di inizio dicembre, seguito da Grecia (+10 punti), Spagna, Portogallo e Belgio (+9 punti). Con lo spread Btp-Bund tornato sopra 140 punti dai 130 di venerdì.

L'attenzione dei listini resta puntata sulle mosse della Federal Reserve in vista delle riunioni di oggi e martedi. I mercati non si attendono un taglio dei tassi, com'e accaduto giovedi scorso nell'eurozona, ma è cruciale per gli investitori capire le intenzioni per i prossimi meeting.