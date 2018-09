Uber punta sul cibo e corteggia Deliveroo

Ultimo aggiornamento: 12:21

Uber potrebbe comprarsi Deliveroo. Secondo alcune indiscrezioni riportate da Bloomberg, la società americana che ha lanciato l'app per prenotare un'auto con autista dal telefono, entrata nel settore con Uber Eats nel 2015, starebbe valutando la possibilità di acquisire Deliveroo.Non si sa la cifra della possibile acquisizione, ma sicuramente sarà più di due miliardi di dollari. L'ultima valutazione di Deliveroo si aggira intorno a questa cifra. Per ora sono solo trattative preliminari tra le parti. E non sarà una trattiva facile: come riporta l'agenzia americana c'è molta riluttanza da parte di Deliveroo e dei suoi soci a perdere la propria autonomia.Negli ultimi tempi l'amministratore delegato di Uber Dara Khosrowshah ha puntato molto sul business delle consegne, settore importante anche in vista della quotazione in Borsa programmata per la seconda metà del 2019.