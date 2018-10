Turchia, l'inflazione vola al 24,5%

La crisi economica che sta attraversando la Turchia non sembra migliorare: l'inflazione a settembre è schizzata al 24,5% su base annua. È il peggior dato da oltre 15 anni e il peggiore in assoluto da quando Recep Tayyip Erdogan è salito al potere.



I dati sono stati diiffusi dall'Istituto nazionale di statistica di Ankara.



Nei giorni scorsi il governo di Ankara aveva già peggiorato sensibilmente le sue stime sull'inflazione, che per il 2018 secondo i loro calcoli si dovrebbero attestare sul 20,8%.



Ma il ministro del Tesoro e delle Finanze e genero di Erdogan rassicura il paese: «Ci siamo lasciati il peggio alle spalle. Ottobre sarà un mese con risultati molto più tangibili».



Ottimismo a parte, rimane il fatto che la lira turca dall'inizio dell'anno ha perso circa il 40% del suo valore rispetto al dollaro.



© RIPRODUZIONE RISERVATA