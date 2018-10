Tunisia, boom di turisti

© RIPRODUZIONE RISERVATA

È boom di turisti in Tunisia. Dopo i due attentati del 2015 - uno al Museo del Bardo a Tunisi e l'altro in un resort a Sousse nel golfo di Hammamet- il turismo torna a crescere. Ed è un bene per un paese in cui il turismo vale il 7% del Pil nazionale e dà lavoro a un cittadino su dieci.Secondo gli ultimi dati stilati dal ministero del Turismo tunisimo, dal primo gennaio al 31 agosto 2018 sono stati 5.164.928 i visitatori entrati in Tunisia, in aumento del 17% rispetto allo scorso anno.Bene quindi, ma non benissimo: i dati del turismo sono ancora inferiori del 5,6% se confrontati con i numeri dell'anno di riferimento del 2010. Algerini e libici, poi francesi e russi sono i turisti che visitano di più la Tunisia.Il governo tunisino ha previsto per il 2018 l'arrivo in Tunisia di 8 milioni di turisti in seguito anche al miglioramento della situazione della sicurezza e del graduale ritorno dei mercati tradizionali.