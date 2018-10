Trenitalia: «La nostra priorità sono i pendolari»

© RIPRODUZIONE RISERVATA

«La priorità di Trenitalia sono i pendolari italiani», è quanto ha detto l'amministratore delegato del gruppo Orazio Iacono, parlando a margine della presentazione di un nuovo treno Jazz, che verrà utilizzato sulla lineaLucca-Pisa-Viareggio. «Questo è il sessantottesimo nuovo treno che consegniamo - ha aggiunto- e questo ci permette di migliorare ancora di più l'esperienza di viaggio per i pendolari di questa regione».In Toscana verranno consegnati altri quattro treni per i pendolari secondo gli impegni sottoscritti con il contratto 2015-2023 con la Regione. Obiettivo: migliorare la qualità della vita dei pendolari.Riguardo alla sicurezza, invece, ha fatto sapere che saranno prese una serie di iniziative per aumentare le videosorveglianze e le videocamere. Infine ha aggiunto che è necessario aumentare la presenza della polizia ferroviaria a bordo dei treni soprattutto sulle tratte più critiche.