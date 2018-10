In aumento del 6% il traffico aereo internazionale

Sempre più persone scelgono l'aereo come mezzo di trasporto: ad agosto scorso, complice la stagione estiva, la domanda è aumentata del 6,4% su base annua rispetto al 6,1% che si era verificato a luglio.



La capacità è aumentata del 5,5% e il load factor sale di 0,7% a 85,3%, la punta più alta mensile dal 1990. Lo rivelano i dati di Iata, International Air Transport Association.



«Il settore prosegue ad agosto il trend di forte crescita del traffico, chiudendo una stagione di picco del traffico ottima. Il record storico del fattore di occupazione significa che le compagnie stanno massimizzando l'efficienza dei loro asset nel momento in cui il crescente costo del carburante e altri costi stanno limitando le opportunità per stimolare tariffe più basse», ha commentato il direttore generale della Iata Alexandre de Juniac.