Sud Africa, presentato un nuovo piano per rilanciare l'economia

È stato presentato un nuovo piano per rilanciare l'economia del Sud Africa. Il Paese sta attraversando un periodo di recessione con un tasso di disoccupazione al 27%.Il presidente sudafricano Cyril Ramaphosa ha spiegato che in primis il piano ha come obiettivo quello di rilanciare il turismo e ha annunciato misure per rendere più facile l'ottenimento del visto in modo da incrementare il numero dei visitatori.Il piano, inoltre, mira a riportare la fiducia tra gli investitori e di evitare la perdita di altri posti di lavoro. Il piano non prevede un aumento delle spese pubbliche, ma una revisione delle priorità dell'attuale budget che ammonta a 2,9 miliardi di euro. Saranno adottate una serie di misure a sostegno dei contadini e la creazione di un fondo per il sostegno alle imprese nelle zone rurali. Nel settore della sanità pubblica, settore che soffre di una carenza di posti, verranno aggiunte 2200 poszioni per il personale sanitario.Infine verrà creato un fondo da circa 24 miliardi di euro per le infrastrutture. Il fondo, che dovrà essere finanziato soprattutto da capitali privati, investirà nella costruzione di strade, scuole e progetti che così potrebbero creare molti posti di lavoro.