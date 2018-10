Borsa, Piazza Affari chiude in rosso insieme al resto d'Europa. Spread in rialzo

Ultimo aggiornamento: 19:09

Piazza Affari termina la seduta all'ultimo posto tra gli euro listini, trainata al ribasso dal riacutizzarsi delle tensioni intorno alla pubblicazione della Nota di aggiornamento al Def. Domina il segno meno anche tra gli altri principali indici europei, che terminano tutti in calo la seduta.In rialzo lo spread, che raggiunge quota 284 punti base, mostrando un aumento di 5 punti base, con il rendimento del Btp a 10 anni pari al 3,40%.Segno meno anche tra i listini europei, con Francoforte che chiude con un netto svantaggio dell'1,08%. In rosso Londra, che evidenzia un deciso ribasso dell'1,35%, e spicca la prestazione negativa di Parigi, che scende dello 0,95%.In controtendenza a Milano Mediaset (+1,43%), Moncler (+1,33%), A2A (+0,73%), Brembo (+0,54%) e Brunello Cucinelli (+3,08%).Giù STMicroelectronics, che ha chiuso con un -4,92%, pesante Saipem, che segna una discesa di ben -4,38 punti percentuali. Banca Generali perde il 3,34%. Sensibili perdite per Leonardo, in calo del 3,18%.Crollano i titolo Juventus (-9,92%) dopo lo scandalo che ha coinvolto Cristiano Ronaldo, accusato di presunte molestie sessuali da una modella americana.