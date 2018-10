Energia rinnovabile, Enel Green Power Spagna avvia costruzione di tre parchi eolici

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Enel Green Power Spagna, la controllata di Endesa nel settore delle rinnovabili, ha iniziato i lavori di costruzione di tre parchi eolici per una capacità complessiva di 128 MW. I tre impianti, situati nella provincia di Teruel, dovrebbero entrare in esercizio entro la fine del 2019.È previsto un investimento totale di circa 130 milioni di euro. I tre parchi eolici, una volta entrati a pieno regime, saranno in grado di generare 412 GWh all'anno, evitando l'emissione in atmosfera di oltre 270.000 tonnellate di CO2.Per i tre impianti verranno utilizzate delle tecniche di costruzione innovative e dei droni per il rilievo topografico, delle piattaforme digitali avanzate e delle soluzioni software per monitorare e supportare a distanza le attività del sito e infine sarà previsto un tracciamento intelligente per i componenti delle turbine.«Con l'avvio della costruzione dei tre impianti, espandiamo ulteriormente la nostra presenza sul competitivo mercato delle rinnovabili spagnolo e ci impegniamo ad offrire al Paese il contributo della nostra esperienza globale e della nostra leadership nella sostenibilità», commenta il direttore della divisione globale per le energie rinnovabili di Enel, Enel Green Power, Antonio Cammisecra.