Spagna, Fmi rivede al ribasso le previsioni di crescita

Prospettive meno rosee del previsto sull'orizzonte spagnolo. Il Fondo monetario internazionale ha rivisto leggermente al ribasso le sue previsioni di crescita dell'economia spagnola per il 2018. Secondo le nuove stime Madrid vedrà aumentare il Pil del 2,7% contro il 2,8% stimato precedentemente. Le cause, secondo il Fondo, risiederebbero nel protezionismo globale e nell'indebolimento della domanda interna.



Il Fmi, però, ha aumentato le sue previsioni per quanto riguarda il 2019: il Pil dovrebbe arrivare al 2,2%. Si ritiene che la Spagna mantenga un forte slancio nonostante abbia superato il picco del suo ciclo economico dopo tre anni di crescita. È aumentata, inoltre, la disoccupazione: a settembre sono state 3,20 milioni di persone che hanno cercato lavoro, 20.000 in più rispetto ad agosto.

