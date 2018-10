© RIPRODUZIONE RISERVATA

Sace- società controllata al 100% da Cassa Depositi e Prestiti- e Simest-controllata al 76% da Sace e partecipata da primarie banche italiane e associazioni imprenditoriali- hanno garantito un finanziamento da 62,5 milioni di dollari in favore di Nexa Resources, società brasiliana attiva nel settore estrattivo.Il finanziamento è destinato a supportare l'assegnazione di commesse ad aziende italiane in Brasile e America Latina.L'obiettivo della partnership tra Sace e Simest è la facilitazione dell'assegnazione di contratti a esportatori italiani attivi nelle forniture di macchinari per l'estrazione e lavorazione mineraria.«Un settore in cui l'Italia vanta imprese eccellenti - si legge in una nota di Sace - che nel 2017 ha esportato beni per 3,7 miliardi di euro (+5,5%), e sta proseguendo con un'ulteriore accelerazione nel 2018 (+13%)».Sace e Nexa organizzeranno nei prossimi mesi incontri con potenziali esportatori italiani del settore estrattivo. «Quello dell'estrazione e della lavorazione mineraria è un settore chiave del nostro Made in Italy», sottolinea la nota di Sace, ricordando il recente accordo con Assomineraria per facilitare l'accesso a soluzioni assicurativo-finanziarie per i progetti di internazionalizzazione e di crescita all'estero delle oltre 140 associate.