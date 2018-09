Ryanair: Ue, regole chiare sui contratti

© RIPRODUZIONE RISERVATA

A mettere la parola fine al continuo tira e milla tra la compagnia low cost irlandese e i sindacati, potrebbe essere l'Unione Europea.«Le regole Ue sui contratti per il personale aerero sono chiare, ovvero non è la bandiera dell'aereo che determina la legislazione, ma il posto in cui il lavoratore parte la mattina e torna la sera senza che il datore di lavoro ne paghi le spese», lo ha detto la Commisaria europea al Lavoro Marianne Thyssen all'amministratore delegato di Ryanair Michale ÒLeary nel corso di un incontro a due giorni dallo sciopero del 28 settembre.E avverte: « il rispetto di queste regole non può avvenire in modo diverso da Paese a Paese. Perché il mercato interno non può essere una giungla. E questo non è un dibattito accademico, ma sono i diritti sociali concreti dei lavoratori».Uno dei motivi dello sciopero di quello che sarà il venerdì nero di Ryanair è proprio il mancato accordo sui contratti: il personale di bordo e i piloti richiedono alla compagnia la somministrazione del contratto collettivo nazionale del Paese in cui lavorano e non quello irlandese.«Con un grande successo viene anche una grande responsabilità», ha conclusa la commissaria.Nel frattempo la Commissione europea deve aprire un'indagine antitrust sulle «interferenze» di compagnie aeree concorrenti nei negoziati in corso tra la Ryanair e i sindacati. La richiesta è stata presentata a Bruxelles dalla compagnia irlandese. In particolare chiede che l'indagine si concentri sul comportamento anticoncorrenziale di equipaggi, sindacati e lobby di compagnie di volo concorrenti che stanno «attivamente ostacolando i negoziati» e «organizzando scioperi ripetuti per danneggiare Ryanair e la fiducia dei suoi consumatori», si legge in una nota della compagnia aerea low cost.