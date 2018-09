Reddito di cittadinanza, il 32% delle persone in povertà assoluta è straniero

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Il 32% delle persone che in Italia vive in povertà assoluta è di nazionalità straniera. Su cinque milioni di abitanti in condizioni di povertà assoluta e che quindi avrebbero diritto al reddito di cittadinanza, 1,6 milioni di persone sono di altre nazionalità. Gli ultimi dati pubblicati dall'Istat sulla povertà assoluta in Italia rivelano che l'incidenza della povertà per gli individui è del 32,3% per i 4.977.000 stranieri residenti e del 6,2% per gli italiani.Non è stato possibile calcolare il dato su quante di queste persone di nazionalità straniera siano comunitari e quanti abbiano il permesso di soggiorno di lungo periodo.Per quanto riguarda le famiglie, invece, il 6,9% si trova in condizioni di povertà assoluta ossia 1.778.000 su 25.865.000. Il 31,7% di queste famiglie ossia 564.000 conta almeno una persona di nazionalità straniera all'interno del nucleo familiare mentre le famiglie povere di soli italiani sono 1,2 milioni.Per gli stranieri l'incidenza dello stato di bisogno è molto più alta: 25,6% a fronte dei 5,1% delle famiglie di soli italiani.