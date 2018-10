Italia, leader in Europa per la produzione farmaceutica

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Italia, leader in Europa nella produzione farmaceutica. Secondo lo studio Prometeia le imprese farmaceutiche si confermano prime per dati economici e mostrano anche una vocazione «green». Il valore della produzione farmaceutica è pari a 1,9 miliardi di euro. È la crescita più elevata in tutta Europa, favorita sicuramente da un'attività di investimento.Non solo: nelle imprese farmaceutiche italiane la quota degli investimenti green sul totale è pari all'8%, il doppio della media dell'industria (4%), mentre metà degli investimenti è in tecnologie pulite, rispetto a una media manifatturiera del 32 per cento.«Il nostro settore è da sempre vocato all'eccellenza e da sempre sottoposto a serrati controlli: la cultura della qualità assoluta, estesa anche alla massima riduzione dell'impatto ambientale, ci appartiene. Le cifre presentate oggi parlano chiaro: gli investimenti in rapporto al fatturato sono passati dal 9 al 12% tra il 2015 e il 2017, a dimostrazione dell'impegno costante delle imprese a mantenersi sulla frontiera tecnologica. Non resta che proseguire su questo percorso, puntando presto al 15%», commenta così i dati il presidente di Farmindustria Massimo Scaccabarozzi.