Pil 2017 rivisto al rialzo: +1,6%, peggiora il deficit: sale al 2,4%

Ultimo aggiornamento: 11:21

Nel 2017 il Pil italiano è cresciuto dell'1,6%. Lo rende noto l'Istat rivedendo al rialzo di 0,1 punti percentuali la precedente stima di aprile di +1,5%.Il rapporto deficit-pil nel 2017 si è attestato al 2,4%, in lieve miglioramento rispetto al 2,5% del 2016. Rispetto alla stima di aprile, pari al 2,3%, l'istituto evidenzia oggi un leggero peggioramento.Il saldo primario (indebitamento netto meno la spesa per interessi) è pari all'1,4% del pil. Nel 2017 il debito pubblico è sceso al 131,2% contro il 131,4% del 2016. Nelle precedenti stime si attestava nel 2017 a 131,8%. L'Istat rivede la stima sulla pressione fiscale nel 2017 al 42,2% contro il 42,4% del 2016. La precedente stima, quella di aprile, era il 42,5%.Il reddito disponibile delle famiglie ha segnato nel 2017 una crescita dell'1,6% in valore nominale e dello 0,5% in termini di potere d'acquisto. Poiché il valore dei consumi privati è aumentato del 2,6%, la propensione al risparmio delle famiglie è scesa al 7,7% dall'8,6% del 2016.