Pensioni, almeno 38 anni di contributi per uscire con quota 100

Ci vorranno almeno 38 anni di contributi per andare in pensione con quota 100. È quanto sta studiando il governo, secondo quanto si apprende da fonti governative.

La quota 100 tra età e contributi per andare in pensione nel 2019 dovrebbe avere dunque un doppio paletto con l'età minima a 62 anni e i contributi a 38 anni. Si pensa anche di bloccare l'aumento dell'aspettativa di vita di 5 mesi per le pensioni anticipate previsto per il 2019. In pratica quindi nel 2019 si potrà continuare ad andare in pensione indipendentemente dall'età avendo 42 anni e 10 mesi di contributi (41 e 3 mesi per le donne) invece che 43 anni e 3 mesi.

