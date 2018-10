Ocse, peggioramento previsioni crescita per l'eurozona

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Per l'Ocse, l'organizzazione per la cooperazione e per lo sviluppo economico, le previsioni di crescita sono in peggioramento. E conferma la tendenza al rallentamento in modo particolare per la zona euro e per l'Italia.Il superindice che mira ad anticipare i punti di svolta dell'attività economica nei ​prossimi 6-9 mesi, segnala nuovamente per il mese di agosto una decelerazione per l'area che riunisce i 36 Paesi industrializzati.Più evidente la frenata dell'area euro, in particolare in Francia dove la flessione scende a 99,4 da 99,6. E anche in Italia, che abbandona a sua volta la soglia di 100 punti, scendendo a 99,8, con una flessione che è di 0,56 punti in un anno. In Germania, invece, l'orizzonte è di una stabilizzazione della crescita. Mentre nel Regno Unito continua a frenare.Per quanto riguarda gli Stati Uniti e il Giappone il ritmo di crescita rimane stabile ed è in via di stabilizzazione in Canada. Tra i Paesi emergenti si registra una tendenza stabile per la Russia e per la Cina nel settore industriale. L'India continua, invece, a premere sull'acceleratore, mentre il Brasile appare destinato a rallentare ancora.