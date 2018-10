Norvegia, accelera la crescita economica

© RIPRODUZIONE RISERVATA

In crescita l'economia norvegese. Il Paese scandinavo, infatti, ha deciso di ridurre l'utilizzo del fondo sovrano per il 2019. Limiterà il ricorso alle riserve del suo fondo, il più grande del mondo con circa un trilione di dollari, in seguito alla ripresa della crescita economica.Secondo il progetto di bilancio per il 2019 presentato oggi, il governo prevede l'anno prossimo di utilizzare il 2,7% del suo fondo, al di sotto del tetto del 3% autorizzato.Sullo sfondo di questo bilancio neutro né espansivo né restrittivo, la crescita accelererà a un 2,7% previsto nel 2019 dopo il 2,3% di quest'anno e il 2% del 2017.Tra le principali misure finanziarie proposte figurano una riduzione dal 23% al 22% dell'aliquota d'imposta sulle società, una riduzione dell'imposta patrimoniale e un tetto di imposta sulla proprietà. Le tasse su carburanti, alcol e tabacco dovrebbero aumentare allo stesso tasso dell'inflazione.«Il rallentamento dovuto al calo del prezzo del petrolio è finito, siamo tornati in un ambiente dinamico», ha commentato così il ministro delle Finanze Siv Jensen, presentando il progetto di bilancio al Parlamento.