Manovra, vertice a Palazzo Chigi

Vertice a Palazzo Chigi stamani sulle legge di Bilancio con il presidente del Consiglio Giuseppe Conte, il vicepremier Matteo Salvini, il ministro dell'Economia Giovanni Tria, il viceministro Massimo Garavaglia e il sottosegretario alla presidenza del Consiglio Giancarlo Giorgetti. Assente Luigi Di Maio ancora impegnato nella missione in Cina. La riunione era stata annunciata ieri sera dalla Lega. Per il M5s ci sono il ministro Riccardo Fraccaro e il viceministro Laura Castelli. Presenti anche i ministro Enzo Moavero Milanesi e Paolo Savona.



«Buongiorno amici - ha twittato Salvini poco prima della riunione - direzione ufficio per riunioni su sicurezza, immigrazione, tasse, pensioni giovani e lavoro. Poi Genova (per il Salone Nautico), poi Milano e poi ritorno a Roma: chi si ferma è perduto! Vi abbraccio e grazie per gli auguri che mi state mandando per San Matteo».



