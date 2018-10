Spread vola a 300 punti base. Milano apre in forte calo

Avvio ampiamente negativo per Piazza Affari: il primo indice Ftse Mib segna una perdita dell'1,37%, l'Ftse It All-Share un calo dell'1,43%. Lo spread tra Btp e Bund tedesco vola a 300 punti base, segnando i massimi dalle fibrillazioni durante la formazione del governo a fine maggio. Il rendimento del Btp decennale è del 3,43% e supera i massimi della scorsa primavera: per trovare un rendimento così alto occorre andare alla primavera del 2014.



L'euro scivola a 1,15 dollari, inanellando la quinta seduta consecutiva in ribasso e portandosi sui minimi da fine agosto. Aveva aperto sui mercati europei a 1,1579. A pesare, secondo l'agenzia Bloomberg, le parole del presidente della Commissione bilancio della Camera, Claudio Borghi. L'agenzia riporta una dichiarazione di Borghi a Radio Anch'io: «sono più che convinto che l'Italia, con una sua moneta, sarebbe in grado di risolvere i suoi problemi».

