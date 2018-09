Manovra, Moscovici: «Sembra spingersi oltre i limiti. Troppi debiti impoveriscono»

Ultimo aggiornamento: 11:41

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Non si fanno attendere le reazioni della Commissione europea alla decisione del Governo di fissare un rapporto deficit/pil al 2,4%, bel oltre l'1,6% previsto, nel Documento di economia e finanza (Def).In una intervista alla tv francese Bfm il Commissario agli affari economici e monetariha parlato di». «Se gli italiani continuano a indebitarsi, cosa succede? Il tasso di interesse aumenta, il servizio del debito diventa maggiore. Gli italiani non devono sbagliarsi: ogni euro in più per il debito è un euro in meno per le autostrade, per la scuola, per la giustizia sociale», ha poi aggiunto.Non mancano, però,: «, dicendo che rispettare le regole non è per noi, ma è per loro, perché quando un paese si indebita, si impoverisce», ha aggiunto Moscovici.Quanto alle, il commissario ha spiegato che «sono teoricamente possibili, è previsto dai trattati ma io non sono nello spirito da sanzioni, non lo sono mai stato. Pacta sunt servanda, le regole vanno rispettate, e queste regole non sono stupide: se il debito sale creiamo una situazione instabile», ha poi ribadito.