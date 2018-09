Evasione Iva, Italia prima in Europa: poi Romania e Grecia. Persi 36 miliardi

Ultimo aggiornamento: 16:18

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Italia prima in Europa per evasione dell'Iva. Prima per valore nominale con perdite per le casse dello stato di 35,9 miliardi, terza per il maggior divario tra gettito previsto e riscosso con il 25,9%. Peggio solo la Romania con il 35,88% e la Grecia con il 29,2%. A rivelare i dati, relativi al 2016, è un rapporto sull'Iva della Commissione Ue.Se si confrontano queste cifre con quelle del 2015, si è registrato un lieve miglioramento: l'evasione si è ridotta dello 0,23% scendendo dal 26,13. Nel periodo dal 2012 al 2016 l'Italia è riuscita a ridurre l'evasione del 3% con un divario calato dal 29% a poco meno del 26%.L'Unione Europea ha registrato perdite di introiti sull'Iva per 147,1 miliardi di euro, in calo di 10,5 miliardi rispetto all'anno precedente. Lussemburgo, Svezia e Croazia sono i paesi più virtuosi: hanno il più basso tasso di evasione dell'Iva rispettivamente dello 0,85%, 1,08% e 1,15%.