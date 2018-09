Istat, settore agriturismo in crescita del 3,3 per cento

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Sempre più agriturismi in Italia. Secondo un report dell'Istat è un settore in continua crescita: +3,3% di aziende nel 2017 e ben il +32% in dieci anni. Un settore che vale 1,36 miliardi di euro, di più del 6,7% rispetto all'anno precedente.Nel 2017 le aziende agrituristiche autorizzate erano 23.406 -in crescita del 3,3% rispetto al 2016- e i clienti sono arrivati a 12,7 milioni, in aumento del 5,3%.Negli ultimi dieci anni il settore ha vissuto e sta continuando a vivere un vero e proprio boom con tassi di crescita tutti in doppia cifra: +32% il numero di aziende sorte, +40% per quanto riguarda i posti letto, +66,7% le piazzole di sosta, +37% i posti a sedere e una crescita del 54% del numero delle presenze.Per quanto riguarda il valore economico del settore, tranne una flessione nel 2012, la traiettoria è in crescita costante dagli 1,8 miliardi di euro nel 2007 agli 1,36 del 2017 (+23,5%).