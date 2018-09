Istat: più innovazioni nelle piccole imprese, meno in quelle grandi

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Nel periodo che va dal 2014 al 2016 il 48,7% delle imprese italiane ha introdotto delle innovazioni. La tendenza si conferma più nelle piccole imprese mentre diminuisce in quelle grandi.I dati Istat rivelano che tre su quattro imprese innovatrici, circa il 73,7% hanno introdotto innovazioni di prodotto o di processo, il 21,8% ha effettuato soltanto forme di innovazione "soft". Un restante 4,9% ha iniziato processi di innovazioni che non sono stati portati a termine entro il 2016.Si è registrata la tendenza da parte delle imprese dell'adozione di pratiche di innovazione di tipo integrato: il 53,2% delle imprese con attività innovative ha sviluppato nuovi prodotti-processi e contestualmente innovazioni organizzative o di marketing; il 50,2% delle imprese innovatrici in senso stretto ha innovato sia i prodotti sia i processi produttivi.Nel 2016, la spesa per le attività innovative di è stata in media di 7.800 euro per addetto, in crescita rispetto al 2014 che era stata di 6.200 euro. La crescita interessa tutti i settori: dall'industria, che si conferma al primo posto (9.600 euro per addetto contro gli 8.000 del 2014), ai servizi (6.000 euro contro i precedenti 4.300) e, infine, alle costruzioni (4.900 euro per addetto contro i 2.800 del 2014).