Inps, in 7 mesi le entrate sono cresciute del 4%

Le entrate dell'Inps nei primi sette mesi del 2018 (riscossioni della produzione, esclusi i trasferimenti dallo Stato e altri enti) sono pari a 119.351 milioni di euro, in aumento del 4,07% rispetto allo stesso periodo dell'anno precedente.L'incremento conferma il trend positivo che già si era registrato lo scorso anno rispetto al 2016, che era in crescita dell'1,5% rispetto al 2015.L'Istituto commenta i risultati evidenziando la crescita delle entrate contributive delle aziende con dipendenti, la cui gestione di cassa al 31 luglio 2018 evidenzia un incremento degli incassi pari al 4,65% rispetto a quanto rilevato al 31 luglio 2017 (67.044 milioni di euro contro 64.062 milioni).L'aumento delle entrate contributive è determinato da una riduzione delle agevolazioni e da un aumento del montesalari (dovuto sia ad un aumento delle retribuzioni che ad un aumento dell'occupazione), ma anche dall'attività svolta dall'Istituto per favorire il tempestivo e puntuale accertamento dei contributi dovuti, tramite lo sviluppo di procedure automatizzate che favoriscono le iniziative di controllo condotte dalle sedi territoriali dell'Istituto.Sul totale delle riscossioni spicca il recupero dei crediti effettuato direttamente dall'Istituto, senza l'intervento degli Agenti della riscossione: in aumento del 7,36% rispetto all'anno precedente.Anche l'incasso dei crediti tramite concessionari è in forte aumento, dell'8,63%. Infine in crescita del 5,75%, anche, le riscossioni dei contributi dei lavoratori domestici da 667 a 778 milioni di euro.