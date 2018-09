Il DEF non piace ai mercati: Borsa a picco, lo Spread sfonda quota 260

Ultimo aggiornamento: 09:35

. Il listino milanese ha aperto con cali decisamente superiori al resto dell'Europa, che sembra aver ignorato la chiusura in verde di Wall Street e il rally di Tokyo, ai massimi di 27 anni.A pagare la decisione del Governo tricolore di fissare un rapporto deficit/PIL del 2,4% nei prossimi tre anni è anche loAnche l'Euro reagisce al DEF e, complici i timori per una "hard Brexit", cede lo 0,21% sul dollaro.Francoforte lima lo 0,49%, Londra lo 0,17% mentre Parigi registra una plusvalenza dello 0,50%.: il FTSE MIB prosegue in tal modo una serie negativa, iniziata mercoledì scorso, di tre ribassi consecutivi; sulla stessa linea, giornata da dimenticare per il FTSE Italia All-Share, che retrocede a 23.240 punti, ritracciando del 2,15%. Negativo il FTSE Italia Mid Cap (-1,45%), come il FTSE Italia Star (-1,1%).In discesa a Piazza Affari tutti i comparti. Nel listino, le peggiori performance sono quelle dei settori bancario (-5,32%), assicurativo (-2,81%) e servizi finanziari (-2,11%).In questaper la Borsa di Milano,, in particolare sul Banco BPM, che lascia sul parterre il 6,25%, Unicredit che affonda del 5,27%, Intesa Sanpaolo -5,22 e UBI Banca -4,88%.