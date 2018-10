H&M, partnership con la startup svedese Klarna

Il colosso di abbigliamento svedese ha siglato un accordo con la startup Klarna. Il gruppo H&M, secondo la partnership firmata, investirà nella startup svedese. Klarna è una startup innovativa: diffusa in più di quindici paesi il suo metodo funziona che prima il cliente riceve la merce e poi paga.



Le due aziende svedesi integreranno i negozi digitali e fisici di H&M per offrire ai clienti un'esperienza di shopping personalizzata e coinvolgente, indipendentemente da dove, quando e come faranno i loro acquisti. © RIPRODUZIONE RISERVATA