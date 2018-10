Grecia, banche a picco: perdite fino al 20%

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Di nuovo gravi perdite per le banche greche. Gli istituti di credito hanno visto le quotazioni andare a picco in una fase difficile dovuta alla necessità di aumentare il capitale proprio mentre le tensioni politiche italiane e il peggioramento del mercato obbligazionario europeo stanno rendendo i mercati di difficile accesso.Piraeus Bank è quella che ha registrato la perdita più ampia, il -20,73% sul finire di una seduta in cui l'istituto - che deve trovare 500 milioni di euro e pensa a emettere bond subordinati Tier2 come previsto in un piano concordato con la Bce - è arrivato a perdere il 30%.La Vigilanza bancaria vuole misure di ricapitalizzazione entro l'anno e un piano per poter ridurre del 60% entro il 2021 i crediti deteriorati (Npl), che ammontano a 88,6 miliardi di euro pari alla metà del Pil ellenico. Va male anche la National Bank of Greece (-5%), l'Eurobank (-14%) mentre limita le perdite Alpha Bank (-4%). L'indice di settore Ftse Athex banks è arrivato fino al 18%.