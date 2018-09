© RIPRODUZIONE RISERVATA

Novità in arrivo per chi deve arredare o ristrutturare casa. Per trovare l'architetto giusto, basterà andare su Gopillar, la piattaforma online che connette architetti e clienti. L'idea nasce da tre ragazzi italiani, che sono riusciti a creare una community che oggi vanta oltre 60mila tra designer e architetti in 25 paesi, pronti a rispondere ai “contest”, ossia alle gare, lanciate da chi si è registrato sul sito.Gopillar funziona nel seguente modo: chiunque può lanciare una gara online per arredare o ristrutturare una casa, un ufficio o un negozio. Gli architetti e i designer partecipano al contest proponendo i loro progetti. I progetti migliori vengono pagati. In media occorrono non più di 4 giorni di lavoro e il premio medio è di circa €700. Invece per chi deve ritrutturare casa, Gopillar assicura un risparmio del 20% rispetto a un architetto tradizionale.Gopillar fornisce al cliente i contatti del designer o dell'architetto vincitore per poter iniziare un rapporto di lavoro per la realizzazione del progetto con l’affidamento dell’incarico, così come prevede la normativa vigente in materia di rapporti tra clienti e professionisti.Il core business è la commissione sui contest, attorno al 20-30% oltre alla vendita di servizi di progettazione a utenti business e un account premium, a 9 euro al mese, per consentire agli utenti di usufruire di maggiori strumenti.Un metodo moderno e veloce, che in America viene considerato innovativo, ma che in Italia è stato accusato di concorrenza sleale. I due fondatori Filippo Schiano di Pepe e Alessandro Rossi sono tornati da poco dalla Silicon Valley negli Usa dove hanno concluso un nuovo milionario aumento di capitale.Tra gli investitori di Gopillar figura Tim Draper, lo stesso che ha investito in SpaceX, Tesla, Skype, Box.