Lavoro, Gi Group nuova acquisizione internazionale

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Gi Group, azienda per il lavoro e per i servizi Hr, si espande e acquisisce Grafton Recruitment, società tra i leader in Europa centrale nella ricerca e nella selezione di professionisti e di somministrazione di lavoro temporaneo.Grafton Recruitment ha 35 anni di storia alle spalle, 26 uffici in Europa, oltre 350 dipendenti e 9.000 candidati collocati nel 2017.L'operazione permetterà a Gi Group di detenere il 100% del capitale di Grafton Recruitment Europe Holdings Limited diventando in questo modo uno dei maggiori player nella ricerca del personale temporaneo e permanente.«Nell'ambito dei nostri piani di sviluppo -commenta Stefano Colli-Lanzi, amministratore delegato di Gi Group-questa acquisizione accresce la nostra competitività e la nostra presenza internazionale partendo dal cuore dell'Europa dove eravamo già presenti sul lavoro temporaneo. In qualità di provider Globale come siamo diventati in questi 20 anni e in un mercato sempre più candidate-driven, l'esperienza di Grafton ci permette di ampliare ulteriormente il portafoglio delle soluzioni Hr e, quindi, la nostra capacità di creare valore per l'evoluzione del mercato e rispondere meglio ai bisogni sempre più complessi di clienti e candidati».