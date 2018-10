© RIPRODUZIONE RISERVATA

Dati positivi per la Francia. Secondo le stime della banca di Francia l'economia francese dovrebbe crescere a un ritmo leggermente più veloce nel terzo trimestre. Il prodotto interno lordo dovrebbe salire dello 0,5% nel terzo trimestre: è stato rivisto al rialzo dallo 0,4% previsto in precedenza.L'indice di fiducia delle imprese nel settore manifatturiero è salito a 105 a settembre da 103 di agosto. Secondo un sondaggio, la produzione industriale è aumentata in quasi tutti i settori, tranne nelle industrie automobilistiche e in quelle metallurgiche. Nel complesso, i leader aziendali prevedono che l'attività industriale proseguirà almeno allo stesso ritmo anche a ottobre.L'indicatore di fiducia nei servizi è migliorato a 103 da 102 di agosto. Il sondaggio ha mostrato che l'attività dei servizi ha continuato a crescere rapidamente a settembre. Le previsioni ipotizzano che le attività del settore dei servizi acceleranno ad ottobre. Allo stesso tempo, l'indice del sentiment delle imprese in costruzione è arrivato a 105 a settembre, rispetto ai 104 di agosto. Tuttavia, l'attività di costruzione dovrebbe crescere ad un ritmo più lento ad ottobre.