Fs, i sindacati: adesione altissima allo sciopero degli addetti ai servizi ferroviari

Ultimo aggiornamento: 14:42

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Adesione altissima allo sciopero degli addetti ai servizi ferroviari in appalto. In alcuni territori si arriva a un'adesione del 100%. Lo affermano unitariamente Filt Cgil, Fit Cisl, Uiltrasporti, Ugl TAF e Fast Confsal, le sigle che hanno proclamato l'astensione dal lavoro perché a causa dell'esaurimento degli ammortizzatori sociali sono a rischio esubero oltre 2 mila addetti su 10 mila. I servizi ferroviari in appalto sono relativi alla pulizia dei treni e delle stazioni, alla ristorazione a bordo treno e all'accompagnamento sui vagoni notte.«Al Ministero del Lavoro spetta il compito di risolvere la questione degli ammortizzatori che scadono oggi ed alle Fs Italiane di attivarsi affinché tali situazioni di crisi occupazionale possano trovare fattive e definitive soluzioni», commentano le sigle sindacali.Sulla circolazione dei treni non sono stati registrati disagi.