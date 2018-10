Facebook, rischia multa da 1,63 miliardi per attacco hacker

Ultimo aggiornamento: 18:38

Facebook rischierebbe fino a 1,63 miliardi di dollari per l'attacco hacker di marted' 25 settembre, ma reso noto lo scorso weekend. L'ennesima falla del sistema del social media più famoso del mondo che questa volta ha colpito almeno 50 milioni di account, mettendo a rischio i dati personali degli utenti.La commissione per la tutela dei dati irlandesi, che è l'autorità primaria per la privacy per Facebook, nei giorni scorsi ha chiesto maggiori informazioni e chiarimenti riguardo la natura e la portata dell'attacco. La multa si potrebbe applicare solo nel caso in cui Facebook avesse violato le norme europee sulla privacy.«Preoccupa che l'attacco è stato scoperto martedì e ha colpito milioni di account ma Facebook non è in grado di chiarire la sua natura e i rischi esistenti al momento per i suoi clienti», commentano così la vicenda le autorità irlandesi.