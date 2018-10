Ebay accusa Amazon: ci sottrae i rivenditori in modo illecito

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Il sito eBay contro Amazon. Il colosso delle vendite e aste online tra i più conosciuti al mondo accusa il colosso dell'e-commerce di sottrarre i rivenditori alla sua piattaforma online tramite l'utilizzo del sistema di messaggistica della stessa eBay.eBay quindi passa al contrattacco e invia una lettera ad Amazon ordinando la fine della presunta pratica, dopo aver scoperto che una cinquantina di rappresentanti commerciali di Amazon ha cercato di reclutare rivenditori su eBay inviando loro oltre mille messaggi. La tesi del sito di aste online è che il gruppo guidato da Jeff Bezos abbia violato la legge californiana riguardo ai crimini informatici.eBay ha iniziato a indagare sul caso in seguito a una segnalazione di circa dieci giorni fa. La segnlazione è stata fatta da un rivenditore secondo cui qualcuno stava usando il sistema di messaggistica di eBay per convincerlo a trasferirsi su Amazon.«Possiamo confermare di avere scoperto un piano illecito e preoccupante da parte di Amazon per sollecitare i rivenditori a trasferirsi su Amazon. Abbiamo chiesto ad Amazon di mettere fine a questa pratica illegale e se necessario faremo i passi necessari per proteggere eBay», ha commentato così la vicenda un portavoce del sito di vendita e aste online.