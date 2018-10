La compagnia aerea britannica easyjet, seconda low cost in Europa dopo la Ryanair, ha registrato un sostanziale aumento dei passeggeri a settembre. Sono saliti a 8,82 milioni in crescita del 14,2% rispetto ai 7,72 milioni dell'anno scorso.



Ancora buone notizie quindi per la compagnia low cost, che per l'anno fiscale 2017-2018 prevede un utile ante imposte compreso tra i 570 e i 580 milioni di sterline, in aumento del 40% rispetto al precedente © RIPRODUZIONE RISERVATA