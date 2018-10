Danske Bank, perde il 7% in borsa dopo lo scandalo sul riciclaggio

La più grande banca danese, coinvolta in un scandalo di riciclaggio di denaro che ha portato all'apertura di un'inchiesta, perde in borsa. Cede in avvio di seduta alla Borsa di Copenaghen il 7,16% a 147,15 corone (equivalnte di 19,7€). In un mercato orientato al ribasso (-0,49%) porta a quasi il 40% la perdita di valore del titolo dall'inizio dell'anno.



Lo scandalo riguarda il riciclaggio di denaro tramite una filiale in Estonia. Un report interno della banca ha confermato che sono avvenute transizioni illecite tra il 2007 e il 2015 per un flusso complessivo di circa 200 miliardi di euro. L'amministratore delegato Thomas Borgen si è dimesso e ha preso il suo posto, almeno temporaneamente, Jesper Nielsen. © RIPRODUZIONE RISERVATA