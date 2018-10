Credito, Ifin Holding rileva il 60% di 24Investment

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Ifin Holding srl, attiva nei settori siderurgico, agroalimentare, immobiliare e finanziario, con ricavi consolidati superiori a 400mln e guidata da Fernando Spallanzani ha rilevato il 60% delle quote di 24Investment srl, holding di partecipazioni focalizzata nella gestione e nello sviluppo di reti distributrici di prodotti finanziari e assicurativi guidata dall’imprenditore Rino Moscariello.La 24investment detiene: il 98% di 24Finance Mediazione Creditizia spa, primaria società di mediazione creditizia con un intermediato complessivo di circa 200mln, che conta oltre 160 professionisti operanti in tutta Italia, il 90% di BlueBroker srl, società di brokeraggio assicurativo specializzata nell’intermediazione di soluzioni legate al mondo del credito, il 49% di 24max spa, nata a luglio, dall’unione di due big player del Real Estate e dell’intermediazione finanziaria con il gruppo immobiliare RE/MAX Italia e 24 Finance Mediazione Creditizia.L'obiettivo dell'operazione è di contribuire alla costruzione di un polo aggregato per la distribuzione di prodotti creditizi. Le due aziende sono state assistite dallo studio legale Avvocatidiimpresa, lo studio RTZ e lo studio One Partner.“Il progetto sul quale stiamo lavorando mira alla creazione di una rete di mediatori finanziari estesa su tutto il territorio nazionale con l’obiettivo di diventare punto di riferimento del mercato. L’ingresso in 24Investment è un ottimo punto di partenza per il raggiungimento dell’obiettivo prefissato, considerando già l’alto livello di organizzazione che ha permesso alla società in poco tempo di raggiungere dimensioni significative, grazie all’ottimo lavoro di gestione e coordinamento di Rino Moscariello”, commenta Fernando Spallanzani.“Sono certo che l’esperienza di un imprenditore di successo come Fernando Spallanzani darà una notevole spinta all’ulteriore crescita del progetto societario di 24Investment”, aggiunge Rino Moscariello.