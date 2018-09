Banca Etica, semestre positivo: cresce la raccolta

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Semestre positivo per Banca Etica, che ha chiuso i conti con un aumento della raccolta, dei prestiti e dell'utile netto a 3 milioni di euro contro i 2,3 milioni di fine 2017.I prestiti a persone, organizzazioni e imprese, si legge in una nota, ammontano a 882 milioni di euro in crescita del 5% rispetto alla fine del 2017, la raccolta diretta di risparmio è stata pari a 1.455 milioni in aumento del 5,9% rispetto alla fine del 2017, la raccolta indiretta (fondi di Etica sgr) ammonta a 588 milioni in crescita del 2,6% sempre rispetto alla fine del 2017. Le sofferenze nette sugli impieghi netti sono a quota 0,80%, l'indice di patrimonializzazione CET 1 ratio è pari a 11,87%, il capitale sociale ammonta a quasi 66 milioni di euro.Nello scorso mese la Banca ha lanciato una nuova offerta di azioni ordinarie di propria emissione: il collocamento sarà aperto fino al 31 gennaio 2019.